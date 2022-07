Simon est paysan, meunier et boulanger autodidacte

Depuis 2015, Simon Menot s’est installé à la Ferme de l’Abreuvoir à Tournay. Il a quitté son saxophone et sa clarinette pour le blé, la farine et le pain. " J’ai pris un statut d’indépendant avec le but de vivre de ce métier ". Le jeune paysan autodidacte a commencé avec 50 ares de céréales. "Les premiers mois, je ne me versais pas de salaire. Je faisais une cuisson par semaine et 100 kg de pain ", se rappelle Simon Menot. Aujourd’hui, il cultive 11 hectares et produit 500-600 kg de pain par semaine.

Sur son site Internet, il renseigne d’ailleurs les types de pains produits, ainsi que leurs points de vente. Les commandes y sont même possibles, pour les pains comme les farines.