Simon Debognies bat le record du 10 km sur route de Bashir Abdi

Simon Debognies a battu le record de Belgique du 10 km sur route, dimanche à Schoorl, aux Pays-Bas. Il a signé le temps de 27:48, améliorant le chrono de 28:07 de Bashir Abdi, déjà réalisé lors de la course néerlandaise.

Ce temps a permis à Debognies de remporter la prestigieuse course avec une très large avance sur son plus proche poursuivant, le Néerlandais Khalid Choukoud (28:34). Le podium est complété par le Belge Arnaud Dely, spécialiste du duathlon, qui a signé le temps de 28:35. Debognies, 26 ans et désormais 9e au ranking européen de tous les temps, a très largement amélioré son record personnel, qui était de 29:18 sur route. Sur piste, il a déjà couru 10.000 mètres en 27:57.