Chef-d’œuvre méconnu de Giuseppe Verdi, " Simon Boccanegra " brosse le portrait d’un homme qui, élevé au rang de doge, doit jongler avec l’exercice du pouvoir tandis qu’en coulisse, se trame un tourment familial aussi complexe qu’improbable. Représentations à l’Opéra Royal de Wallonie du 17 au 25 juin 2022.

Opéra méconnu au succès contesté, " Simon Boccanegra " est une œuvre à part dans la production de Giuseppe Verdi. Créée en 1857 à la Fenice, la première version de l’œuvre est un échec cuisant pour le compositeur. Vingt-quatre ans plus tard, Verdi accepte de reprendre ce spectacle avec l’aide du librettiste Arrigo Boito. La partition est revue. Verdi accentue le drame et renforce le caractère des personnages. Présentée en 1881 à la Scala, la deuxième version de l’œuvre reçoit les faveurs du public et anticipe les prochains succès : Otello et Falstaff.