Similaire à des panneaux solaires, cette technologie permet de produire de l'électricité avec de la pluie

Dans un futur proche, on trouvera peut-être autant de panneaux solaires que de panneaux pluvio-voltaïques sur les toits des maisons. Des chercheurs chinois viennent en effet de développer un dispositif permettant de produire de l'énergie en récupérant les gouttes de pluie.

On connaît bien sûr les panneaux photovoltaïques mais comment optimiser sa production d’électricité lorsque l’on vit dans des contrées où la goutte de pluie frappe plus souvent au carreau que le rayon de soleil ? C’est à ce casse-tête que tentent de répondre des scientifiques chinois, qui développent actuellement des panneaux pluvio-voltaïques. Le principe est le même que celui des panneaux solaires sauf que ce n’est pas la lumière du soleil, mais l’eau de pluie qui est convertie en électricité. "Les gouttes de pluie contiennent une énergie renouvelable abondante, notamment l'énergie cinétique et l'énergie électrostatique, et la manière de l'exploiter efficacement devient un sujet de recherche brûlant", soulignent les auteurs de l'étude.