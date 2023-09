'Simetierre' : le film d’horreur scénarisé par Stephen King, bientôt sur vos écrans

Simetierre est un film d’horreur US réalisé par Mary Lambert et scénarisé par Stephen King. Une histoire de famille, de cimetières d’animaux, de morts ressuscités et d’accidents funestes bien creepy. Le film sera sur vos écrans sur Tipik le mercredi 4 octobre, juste après Harry Potter.

Sorti dans les salles obscures en 1989, Simetierre est signé par Mary Lambert. Il s’agit de son premier film à succès en tant que réalisatrice. Mary Lambert s’est d’abord fait connaître dans les heures de gloire du 'vidéo clip' dans les années 80 en bossant notamment avec Madonna sur Like a Virgin ou encore l’indétrônable Like A Prayer.

Simetierre est l’adaptation du roman de Stephen King publié quelques années plus tôt en 1983. C’est d’ailleurs l’as de l’épouvante lui-même qui est aux commandes de la réalisation du film. Le métrage a été nominé aux Saturn Awards (1991) pour le Meilleur film d’horreur.