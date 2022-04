Simeone fier de la combativité de son équipe, Guardiola déjà tourné vers "les rois" du Real Madrid

Plus solides à l'aller (1-0), résilients au retour mercredi au Metropolitano (0-0), Pep Guardiola et Manchester City sont venus à bout de l'Atlético Madrid de Diego Simeone et affronteront le Real Madrid, qualifié la veille contre Chelsea, en demi-finale de la Ligue des champions.

Unique but de la double-confrontation, celui de Kevin De Bruyne à l'Etihad stadium à l'aller aura suffi pour hisser les Mancuniens vers le dernier carré, et enterrer les espoirs des Madrilènes, qui ont tout tenté jusqu'au bout, et pas toujours de la plus belle des manières.

"Je suis très déçu parce qu'on est éliminés, et je veux toujours gagner, peu importe comment. Car les victoires se célèbrent, et c'est la chose la plus importante dans le football. Comme pour tout dans la vie, j'ai des priorités. Ma priorité absolue est de gagner. Et ensuite, c'est d'être fier de ce que mon équipe produit. Je suis fier de cette équipe de l'Atlético, parce qu'elle se bat. On a notre manière de jouer, bonne ou mauvaise, mais on se bat. Le football a beaucoup de facette, je ne vais pas juger la manière de jouer de l'adversaire. Nous, on a joué avec nos armes, contre ce qui est peut-être la meilleure équipe du monde. Je ne suis pas content du tout d'avoir été éliminé, mais je suis serein, car je sais que les anciens, les Luis Aragonés, ceux qui sont partis pendant la pandémie, auront vu ce (mercredi) soir une équipe rivaliser. Et c'est très difficile à réussir", a précisé Simeone après la rencontre, lui qui échoue encore dans sa quête européenne avec l'Atlético Madrid. Une élimination qui le prive d'une revanche continentale face au voisin merengue, après les finales 2014 puis 2016 et la demi-finale 2017, toutes perdues.