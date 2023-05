Siméon, 7 ans, enfile ses baskets pour monter l’équivalent de l’Everest pour Viva for Life

C’est déjà la deuxième année que Siméon et sa maman montent l’équivalent d’une montagne. L’année dernière, ils ont gravi l’équivalent du Mont Blanc et avaient récolté une cagnotte de 5180€ .

Dès que nous en avons l’occasion, nous enfilons nos baskets et nous allons marcher. Souvent le dimanche, Siméon part tantôt avec son papa et tantôt avec moi. En fonction des disponibilités de chacun nous proposons à notre entourage de nous accompagner pour une petite grimpette.

Cette année, nous nous sommes fixé certains objectifs car le dénivelé est plus important que l’année passée. Bien que je connaisse bien la Wallonie et ses grands talus, c’est l’équivalent d’une altitude de 8849 m que nous devons "grimper", le dénivelé est plutôt costaud. Mais l’essentiel est de tout de même se faire plaisir et le petit plus est de récolter un maximum de dons, bien que cette année semble plus difficile à récolter.