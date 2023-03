Simenon, écrivain et photographe : un voyage dans le temps au Grand Curtius de Liège

Des expositions sont à voir également, dont l’une de photos que Pierre Bail a vue pour vous, car entre 1931 et 1935, Georges Simenon a voyagé à travers le monde et en a rapporté des reportages, des romans et, on le sait moins, des milliers de photographies, souvent de très grande qualité.

C’est une sélection de celles-ci que Pierre a vues au Grand Curtius, des photos en noir et blanc qui semblent être sorties de ses romans ou qui nous emmènent d’abord à la découverte de la France des canaux, des rivières et des ports, puis on part… du port de Honfleur à Odessa, du canal de Panama aux rives du fleuve Congo ou encore de Vilnius à Istanbul tout au long d’un parcours qui montre les effets dévastateurs de la grande crise… (ce sont les années 30, l’entre-deux-guerres… l’arrivée d’Hitler au pouvoir… on vit dans le souvenir et la hantise de la première guerre mondiale et la crainte d’en voir arriver une autre…).