Simac Ladies Tour : victoire finale de Lotte Kopecky, la légende van Vleuten dit au revoir au peloton

Lotte Kopecky (SD Worx) s'est adjugé le classement final du Simac Ladies Tour (WorldTour), une épreuve disputée en Belgique et aux Pays-Bas, à l'issue d'une 5e et dernière étape remportée au sprint par sa coéquipière, la Néerlandaise Lorena Wiebes.

À l'issue d'un tronçon de 150,3 km à Arnhem, la victoire du jour s'est jouée au sprint avec un succès, le 71e de sa carrière, pour la championne d'Europe Lorena Wiebes devant l'Italienne Elisa Balsamo (Lidl-Trek) et Lotte Kopecky qui a lancé sa coéquipière vers la victoire. Nantie d'un avantage de 11 secondes au départ dimanche, Lotte Kopecky, 27 ans, s'adjuge le classement général final. L'Anversoise ajoute ainsi une 34e victoire à sa carrière, la 14e de la saison. La championne du monde a terminé dans le peloton et succède au palmarès de l'épreuve à Lorena Wiebes précisément. En 25 éditions, c'est la première victoire belge.

Il s'agissait aussi de la dernière course professionnelle pour la Néerlandaise Annemiek van Vleuten, 40 ans, championne olympique du contre-la-montre, qui raccroche le vélo avec 104 succès à son compteur. Un groupe de 26 coureuses a fait la course en tête avec les principales favorites, décidées à imprimer le rythme, pour aborder les cinq tours du circuit local (et les 50 km à boucler) avec plus d'une minute d'avance sur le peloton. Avec encore 20 km à couvrir, la Polonaise Katarzyna Niewiadoma (Canyon//SRAM Racing) a attaqué, mais son aventure se sera achevée à 2 km de l'arrivée pour laisser la place à un sprint d'un peloton réduit.