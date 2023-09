Simac Ladies Tour : Charlotte Kool remporte le prologue, Lotte Kopecky 3e

La Néerlandaise Charlotte Kool (DSM-Firmenich) s’est adjugé le prologue du Simac Ladies Tour (WorldTour), le Tour du Benelux féminin, couru sur 2,4 km autour d’Ede aux Pays-Bas mardi. Lotte Kopecky (SD Worx) a terminé troisième.

Kool a signé un chrono de 3 : 04 et a devancé de quatre secondes sa compatriote Riejanne Markus (Jumbo-Visma), 2e, et Lotte Kopecky, 3e, pour la 16e victoire de sa carrière, la 12e cette saison. La Néerlandaise Annemiek van Vleuten (Movistar), qui dispute la dernière course de sa carrière, a terminé à la 12e place à 9 secondes de sa compatriote. Au Simac Ladies Tour, Kopecky dispute sa première course UCI depuis son titre de championne du monde décroché le 13 août dernier à Glasgow. Mercredi, la première étape mènera le peloton sur un parcours de 139,1 km autour de Gennep.