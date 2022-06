Sim, le succès d'une tronche en biais

Repéré par Jean Nohain, l’animateur qui met sur pied à la radio et à la télévision des émissions pour les enfants dans les années 60, Sim apporte sa pierre à l’édifice des programmes pour les enfants avant de devenir la baronne de la Tronche-en-Biais chez Guy Lux. Ce personnage grimaçant interpelle les réalisateurs comme Michel Audiard qui le sollicite pour jouer dans ses films : " Une veuve en or " en 1969 et " Elle boit pas, elle fume pas, elle drague pas…mais elle cause ". Dans la décennie suivante, il participe à des séries télévisées. On le voit notamment dans " La porteuse de pain " avec Martine Sarcey. En parallèle, il est le binôme d’Edouard Caillau dans l’émission de la RTBF " Chansons à la carte ". Il est régulièrement l’invité de Guy Lux et rejoint dès 1977, l’équipe des " Grosses têtes " et de " L’académie des neuf ". En 1981, il joue dans la comédie policière avec Romain Bouteille, " Les rats de cave ". En 1990, on le retrouve dans " La Vocce della luna " de Fellini. En 1999, il apparaît dans le film de Claude Zidi " Astérix et Obélix contre César " et en 2008, dans " Astérix et Obélix aux jeux olympiques " de Frédéric Forestier où il tient le rôle d’Agecanonix. Il joue aussi dans la série télé " Louis la brocante " aux côtés de Victor Lanoux qu'il retrouve régulièrement sur les planches. Sim est aussi l’auteur de nombreux ouvrages : " Elle est chouette ma gueule ", " Pour l’humour de dieu ", " Le petit Simon ". Il a aussi enregistré trois chansons : " J’aime pas les rhododendrons ", " Ma chemise grise " avec Patrick Topaloff et " Quoi ma gueule ", parodie de la chanson de Johnny Hallyday. L’humoriste au physique unique, pas commun succombe à une embolie pulmonaire le 6 septembre 2009. Il se plaisait à se moquer de son physique très éloigné des canons de beauté et de sa tronche. Il aimait à dire : " L’erreur est humaine. Regardez-moi ! "