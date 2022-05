Silvio Buchmeier : le sens du lyrisme et la sensibilité narrative

Silvio Buchmeier est un compositeur suisse basé à Los Angeles. Ses compositions primées couvrent des œuvres pour des longs métrages narratifs, des expériences immersives et des documentaires. Il aime combiner l’expressivité du jazz avec l’électronique contemporaine et l’instrumentation classique pour créer des paysages sonores intrigants et nuancés.

L’année 2022 a décollé avec la première de "I Remember It Rained" à l’IFFR de Rotterdam. Silvio a écrit la partition solennelle du court métrage qui met en vedette Uly Schlesinger de HBO Generations.

En 2021, il a eu l’opportunité de produire et de composer la musique de la très attendue Immersive Experience "Viva Frida Kahlo" à Zurich, en Suisse. Le salon a ouvert ses portes en Belgique en mars 2022, avec d’autres lieux mondiaux à suivre. Sa musique pour le documentaire acclamé "Survive" a été entendue en 2021 à Amsterdam. Le film a également remporté le prix du meilleur court métrage documentaire chez Camerimage en Pologne. Plus tôt dans l’année, Silvio a écrit la musique de " Pressure Drop " dirigée par son collaborateur de longue date Andreas Elsener. Le thriller a été sélectionné dans certains des festivals de films de genre les plus renommés, en Corée du Sud ou en Suède. La même année voit sa collaboration avec la réalisatrice Scarlett Li, "Double Happiness" projetée au prestigieux Palm Springs Shortfest et Hollyshorts à Los Angeles.

Sa musique pour le célèbre court-métrage de Yerania del Orbe, "La Santera", a remporté l’honneur de la meilleure musique originale aux New York Cinematography Awards 2020. Cette même année voit la sortie du long métrage d’Andrew McCardle, "It’s Always Been You".

En 2021, "Druckabfall", le film d’Andreas Elsener a été sélectionné dans plusieurs festivals internationaux. C’est un court métrage sur Robert Haller (Marco Michel) qui est un auteur célèbre bien que très controversé. Il sort d’un talk-show télévisé du critique littéraire Sascha Bachmann (Nikolaus Schmid) et se retire dans sa maison de vacances près d’un lac dans les Alpes suisses. Là, les frontières entre réalité et fiction s’estompent lentement. Haller est sur le point de perdre la tête.

Son expérience fait de lui un collaborateur très demandé sur les grands films des studios hollywoodiens. Récemment, il a travaillé dans l’équipe d’orchestration de "Thirteen Lives", un nouveau film de Ron Howard et "OLD" de M. Night Shyamalan.

En plus de ses talents de compositeur, Silvio Buchmeier s’avère être un cycliste passionné.

Ce sera donc en roue libre que nous le découvrirons.