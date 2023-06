Silvio Berlusconi, une vie en rouge et noir

Après cette aventure couronnée de succès et digne d’un film hollywoodien, Silvio Berlusconi s’est retiré publiquement et cela pendant plus d’un an du monde du football afin de se refaire une santé. Mais conseillé par son fidèle ami, Adriano Galliani, il a repris du service en rachetant l’AC Monza en septembre 2018. Ce petit club de la banlieue de Milan stagnait depuis plusieurs années en Série C ou en Série D (3e et 4e divisions du championnat italien). Sous leur impulsion, le club s’est refait une beauté et a atteint pour la première fois de son histoire la Série A après une pige d’un an en Série B.

Et cette saison, pour sa première dans l’élite du football italien, Monza a été une des bonnes surprises de Serie A malgré un début de saison compliqué où le promu pointait au 19e rang avec un petit point en six rencontres. Mais le remplacement de Giovanni Stroppa par Raffaele Palladino, coach de l’équipe espoirs, a tout changé et Monza a remonté la pente. Les anciens hommes forts du Milan ont également vu clair au niveau de l’effectif avec un duo Matteo Pessina et Stefano Sensi au milieu de terrain qui a servi de moteur tout au long de la saison.

Le club lui a rendu hommage sur Twitter : "Adriano Galliani et tout l'AC Monza pleurent la perte de Silvio Berlusconi : 'Un vide qui ne pourra jamais être comblé, pour toujours avec nous. Merci pour tout Président'".

Si Silvio Berlusconi était totalement investi dans sa mission à Monza, son Milan AC n’était jamais bien loin dans ses pensées. "Quand il parle de l’AC Milan, il continue à dire 'nous'", révélait d’ailleurs son éternel bras droit Adriano Galliani à Sky Sport Italia. Le club ne l'a pas oublié non plus et a rendu hommage à son ancien président sur ses réseaux sociaux : "L'AC Milan pleure profondément la disparition de l'inoubliable Silvio Berlusconi et transmet son affection à sa famille, à ses collaborateurs et à ses amis les plus proches. 'Demain, nous rêverons d'autres objectifs, nous inventerons d'autres défis, nous chercherons d'autres victoires. Qu'elles valent la peine de réaliser ce qu'il y a de bon, de fort et de vrai en nous, en nous tous qui avons vécu cette aventure d'entrelacer nos vies avec un rêve qui s'appelle Milan'. Merci Président, toujours avec nous".