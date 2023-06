Silvio Berlusconi, le pouvoir dans la peau : l'ancien premier ministre italien est décédé à l'âge de 86 ans

En 2021, le gouvernement Draghi accueillera Forza Italia et lui offrira plusieurs portefeuilles ministériels. Lui, jamais avare de pouvoir, se présente, âgé de 85 ans, pour la présidence de la République. Il voudrait bien remplacer Sergio Mattarella, dans ce poste honorifique. On apprend qu’il tente de corrompre des parlementaires à coups de tableaux. Début 2022, deux jours avant le scrutin, il jettera l’éponge. Mais on le retrouvera très vite, Berlusconi (qui en doutait ?). Car des élections législatives sont en vue… Et la formation d’un nouveau gouvernement aussi. Forza Italia est loin de faire des étincelles (8%). Mais il s’est mis en coalition avec deux partis qui pèseront lourd. A savoir, à mon extrême-droite la Ligue, avec le sulfureux Matteo Salvini, et également à mon extrême-droite Frères d’Italie, de Giorgia Meloni. Les trois formations vont former un gouvernement, avec à sa tête la femme politique romaine. Berlusconi aura marqué les négociations par ses propos sur Vladimir Poutine. Le président russe, honni en Europe aurait "envoyé 20 bouteilles de vodka et une jolie lettre" et aurait "renoué" avec lui. Coup de froid. Ça n’empêchera pas Forza Italia de placer cinq ministres dans le gouvernement Meloni. Le vieux briscard de 86 ans lui, a été réélu sénateur pour la Lombardie.