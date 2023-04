Silvia Tarozzi quintet et Everything Falls Apart aux nuits botaniques, gagnez deux places !

Ce jeudi 4 mai, Silvia Tarozzi et son quintet vous convient au Grand Salon du Botanique pour partager un concert mêlant le chant folklorique et les exigences d’une musique contemporaine boulversante. Egalement membre de l’ensemble Dedalus, Silvia Tarozzi est une personnalité reconnue dans le milieu contemporain et expérimental.

Cette soirée hors du commun se prolonge avec un set du duo Everything Falls Apart qui réunit le contrebassiste Otto Lindholm et le producteur Ross Tones, alias " Throwing Snow ", qui ne se privera pas de soutirer les sons les plus improbables hors de l’instrument de son complice…

Infos : SILVIA TAROZZI QUINTET – EVERYTHING FALLS APART | Botanique

Le 4 mai à 19h30, gagnez deux places !