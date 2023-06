Silvia Sequeira, lauréate du Concours Reine Elisabeth : "J’ai envie d’aller vers le grand répertoire italien"

Si elle n’a gagné aucun prix lors du dernier Concours Reine Elisabeth, la soprano portugaise Silvia Serqueira a marqué les esprits et le cœur de bon nombre de spectateurs et auditeurs. Camille De Rijck a rencontré Silvia Sequeira et revient avec elle sur son parcours et évoque avec elle son avenir.

Elle est l’une des révélations de ce Concours Reine Elisabeth chant 2023, la soprano portugaise Silvia Sequeira a impressionné le public, qui l’a d’ailleurs plébiscité du côté néerlandophone, en lui offrant le Prix du public de la radio Klara.

Ce n’était pas au chant que se prédestinait la jeune Silvia Sequeira, qui a commencé la musique en apprenant le cor. Et du cor, c’est son corps à elle qui est, petit à petit, devenu son instrument. En effet, l’étude de cet instrument ne lui plaisait pas, elle n’était pas vraiment heureuse. Et c’est son professeur de chœur qui lui a fait remarquer qu’elle avait une belle voix et qu’il fallait qu’elle continue dans cette voie-là. "La première année fut très dure, j’avais 15 ou 16 ans à l’époque, mon corps ne comprenait pas vraiment ce qu’était le chant, et puis, petit à petit, la musicalité est apparue", explique Silvia Sequeira, ajoutant : "Au début, c’était vraiment frustrant, car jusqu’à mes 23 ans, j’étais un peu perdue, mon corps et ma voix ne correspondaient pas. Mentalement, j’arrivais à savoir ce que je voulais mais ce que j’essayais de faire ne fonctionnait pas."

