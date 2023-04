Silvia Persico remporte la Flèche Brabançonne, Margot Vanpachtenbeke 7e

Le groupe de 7 s’est formé en deux temps dans les 20 derniers kilomètres. Marlen Reusser a accéléré emmenant Elise Chabbey (Canyon-Sram), Shirin van Anrooij (Trek-Segafredo), Persico et Vanpachtenbeke. Vollering et Lippert ont profité de la dernière ascension de la Moskesstraat pour sortir en contre. Elles sont revenues sur l’avant avec Vanpachtenbeke, distancée sur les pavés. Tout s’est joué au sprint sur les hauteurs d’Overijse. Et Persico s’est montrée la plus juste dans le timing de son sprint. Vanpachtenbeke, 24 ans et encore amateure l'an dernier, n'a pas pu se mêler à la lutte pour la victoire. Mais elle obtient un magnifique résultat.



Médaillée mondiale en cyclocross et sur route en 2022, 5e du Tour de France Femmes, Persico est un talent aux multiples facettes. La coureuse d’Alzano Lombardo signe la quatrième victoire de sa carrière, sa première dans une course du printemps.