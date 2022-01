Silverbacks (to the future)

Un groupe irlandais sans fratrie O’Reilly ou O'Connor serait-il un vrai groupe irlandais ? Face à cette question gentiment stéréotypée, Silverbacks nous sort le grand jeu. Emmenée par les frères Daniel et Kilian O’Kelly, la formation valide en effet son authenticité avec, en bonus, un supplément d’âme et un ancrage social qui font toute la différence. Dans "Archive Material", son nouveau disque, le groupe de Dublin se penche ainsi sur le déclin urbain via l’histoire d’une ville pénétrée d’axes autoroutiers ("They Were Never Our People"). Silverbacks aborde aussi la question de l’emploi et de sa pertinence à l’heure où la planète se débat avec un sale virus. "A Job Worth Something" évoque ainsi les sentiments de futilité et de culpabilité qui traversent aujourd’hui de nombreuses professions. Avec cet album, les frères O’Kelly ont clairement les moyens de jouer des coudes avec les stars du post-punk. En attendant, les gars n’oublient jamais leurs origines et se rangent volontiers du côté des "working class heroes".