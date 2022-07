Silva rend hommage à Goldman en reprenant "Elle a fait un bébé toute seule"

Dans Le 8/9, Cyril et son équipe de chroniqueurs reçoivent Silva. Depuis qu’il a remporté l’émission Pour la gloire en 1996, le chanteur a parcouru un sacré chemin. Il vous présente son nouveau single On avance encore.

Ingénieur du son et producteur de formation, il a un studio d’enregistrement chez lui ce qui lui permet de travailler pour de nombreux artistes mais aussi de travailler sur son projet personnel depuis chez lui. Cela lui permet de composer et enregistrer quand il veut, sans contrainte.

Son single On avance encore, annonce la sortie d’un album l’année prochaine. Un album qui va mêler des ballades au piano et des titres plus rythmés électros. Il travaille également avec de nombreux groupes de cover et sur des projets dans un style Flamenco.

Pour sa reprise, il a choisi un titre de Goldman, Elle a fait un bébé toute seule. Goldman est un artiste symbolique pour Silva qui a remporté l'émission Pour la gloire avec le titre Puisque tu pars.

Retrouvez Silva en concert :

En concert :