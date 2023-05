Silly : un magasin anti-gaspi rachète les invendus des commerces locaux

Dans les étals du magasin, des fruits, des légumes ou encore du pain et des pâtisseries. Christelle a fait son choix, elle est repartie avec un panier bien garni. "Pour 16 euros seulement, c’est magnifique", sourit-elle en passant à la caisse de "Zut au gaspi", le commerce qui fait la chasse au gaspillage à Silly.

Ici tous les produits sont des invendus issus de commerces locaux. "Zut au gaspi" les rachète pour ensuite les proposer à la vente avec une faible marge. Le concept a immédiatement trouvé sa clientèle. Certains clients viennent ici pour faire des économies, d’autres pour dire stop au gaspillage.

"On a des légumes qui sont parfois hors calibre, du pain qui date de la veille, ce n’est pas un souci pour nos clients, indique Séverine, la cogérante du magasin. Et on arrive à faire coup double, en permettant d’un côté aux gens d’acheter moins cher, et d’un autre côté aux indépendants de diminuer leurs pertes."

Le magasin travaille notamment avec plusieurs boulangeries et un grossiste en fruits et légumes de la région, mais l’espoir de Séverine et d’Alexandra, son associée, est de pouvoir collaborer avec d’autres fournisseurs, y compris des grandes surfaces. Ouvert depuis le mois de mars, "Zut au gaspi" tourne pour l’instant grâce au bénévolat, mais ses gérantes ne manquent pas d’ambitions et envisagent de développer le concept dans d’autres villes.