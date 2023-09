Silly met la Suisse à l’honneur du 6 octobre au 15 octobre

La journée du 6 octobre lancera le départ de la semaine par le vernissage de l’exposition " Les Alpes " d’Iris Huttegger à 20h00.

Tandis que la mélodie des cors alpins se fera entendre à la Maison communale au même moment. La soprano suisse Soumaya Hallak proposera ensuite un intermède musical aux visiteurs. Il sera également possible de visiter l’exposition : "Les horloges de Gaspard" et d’admirer divers mécanismes horlogers, montres et outils de l’horloger Gaspard Falys dont l’atelier se situe à Hellebecq.

Nous lui avions consacré un reportage à voir ou revoir :