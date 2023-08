Silly : le festival "Théâtre au Vert" métamorphose le petit village de Thoricourt

L’objectif est d’offrir l’éventail le plus large possible afin que chacun puisse y trouver sa proposition idéale. Les formes se veulent aussi variées ; du cinéma, des contes, du cirque, de la danse, du chant, des concerts et bien sûr du théâtre pour petits et grands.

Une philosophie qui vise à amener la culture aussi dans nos régions rurales, et ce à des prix démocratiques. Avec des prix des places allant de 6 euros pour les enfants à 15 euros maximum pour les adultes et une ambiance détendue à souhait, le théâtre au Vert reste une institution en Wallonie picarde. Et il reste encore des places.

Infos et réservations sur le site du festival Théâtre au Vert.