Silly fête le printemps en musique dans le cadre de l’opération "Printemps Musical 2022"

Trois ténors, deux basses et un baryton basse enchanteront leur public a cappella dans l’acoustique toute particulière du lieu. Le programme du sextet consiste en un répertoire du chant grégorien à la musique contemporaine, en passant par le gospel et les tubes pop. Du sacré au profane, du contemporain à l’ancien, Les Six Voix de la Main transportent le public dans les époques et les variétés avec technique et poésie.

D’autres concerts et évènements auront lieu d’ici la fin de l’opération, le programme est à consulter en ligne.

Informations pratiques

Printemps Musical 2022

Eglise de Bassilly

Place de Bassilly – 7830 Bassilly