Silly: "Des grelons pareils ? Je n'en ai jamais vus !"

Depuis midi, les appels sont nombreux, à la commune. "Les services techniques sont sur le pont". Les pompiers aussi, bien évidemment. La zone de secours Hainaut Centre a reçu une quarantaine d'appels. "Ce sont les communes de Brugelette, Chièvres, Silly et Enghien, au nord de la zone, donc, qui sont le plus touchées", résume le capitaine Benoit Fillipi. "Les problèmes qui nous sont signalés sont des toitures abîmées, des inondations, des branches ou des arbres tombés sur la voirie..." Une partie des interventions sont toujours en cours. Les équipes sur place viennent de plusieurs casernes: Chièvres, Saint-Ghislain, Braine-Le-Comte, Soignies et Enghien.