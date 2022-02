Jean-Guy Coulange signe Sillon, un poème radiophonique en deux épisodes.

Le narrateur est dans son petit appartement, face à la mer à Saint-Malo.

Sur Le Sillon.

Il désirait cela depuis longtemps : être ici, face à la mer et se lever tôt.

C’est ce qu’il va raconter. Il est six heures du matin. Il écoute. Il regarde. Est-il enfermé ? Confiné ? Derrière la grande fenêtre la lumière, les strates, le lointain. Et il y a les personnages-silhouettes. Le narrateur les observe. Peu à peu ils entrent dans la pièce, la pièce de l’appartement et la pièce radiophonique, comme les promeneurs, les joggers, les surfeurs, comme le sable et les rochers.