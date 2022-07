"Silent Legacy" de Maud Le Pladec au Festival "In" d’Avignon : une histoire d’héritages

Silent Legacy met en scène deux soli : celui d’Adeline Kerry Cruz – élève de West, neuf ans et déjà prodige du krump ! – et d’Audrey Merilus, danseuse magnifique formée à P.A.R.T.S, l’école de la chorégraphe flamande Anne Teresa De Keersmaeker. Entre les deux soli, une rencontre des deux interprètes s’opère puisque Silent Legacy questionne l’héritage culturel qui se transmet par l’enseignement et la pratique de la danse. En rendant hommage à cette passation en dehors du foyer, Maud Le Pladec semble critiquer implicitement le modèle de la famille traditionnelle et nous dire : " un autre monde est possible… ". La chorégraphe aux convictions écoféministes nous donne à voir un spectacle qui convoque les éléments. Lors de la rencontre entre Adeline Kerry Cruz et Audrey Merilus, la première porte une cape à franges aux couleurs chatoyantes de la marque Koché qui lui donne l’apparence d’un oiseau majestueux, on pense à un ara d’Amérique latine. Les deux danseuses se mettent à chanter une mélodie, telles deux sirènes qui n’ont pas encore perdu leurs voix. Au-dessus d’elles, la voûte céleste, car Silent Legacy bénéficie d’un écrin sans pareil : la Cour du Cloître des Célestins, un lieu avec une ouverture sur le ciel, "ce grand absent du théâtre bourgeois". Et cela tombe bien, car Silent Legacy est tout sauf une pièce bourgeoise ! Maud Le Pladec révoque catégoriquement la polarité entre culture populaire et "savante". Ainsi, la musique de Chloé Thévenin qui signe la bande-son du spectacle brouille les pistes entre sonorités électros et minimalistes. Celle-ci est entrecoupée de paysages sonores tels que la forêt ou du silence, même si le plateau n’est jamais totalement dépourvu de bruits… En effet, Adeline Kerry Cruz, Jr Madripp et Audrey Merilus ont un partenaire invisible de taille… Le souffle du mistral s'engouffrant dans les feuilles des deux platanes qui trouent le plateau des Célestins finit de faire de cette création un véritable manifeste, poétique et politique.