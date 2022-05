Silent Hill : la franchise va faire son grand retour

Pas moins de trois jeux Silent Hill pourraient débarquer, sous différentes formes. Nouvel épisode, remake ou reboot, toutes les pistes sont envisagées.

Retour à Silent Hill

La saga d’horreur de Keiichiro Toyama et Konami n’a plus connu de nouvel épisode depuis 2012, une année qui a vu la sortie de trois titres : Downpour sur PS3 et Xbox 360, Book of Memories sur PS Vita, et la Silent Hill HD Collection, qui regroupait le 2e et 3e épisode.

Bref, si on met de côté la démo P.T., signée par Hideo Kojima et Guillermo del Toro en 2014, les joueurs n’ont plus mis les pieds à Silent Hill depuis une dizaine d’années. Ce qui, dans l’univers vidéoludique, est très long. Fort heureusement, tout cela devrait bientôt changer, grâce à plusieurs projets en cours chez Konami.

En effet, les rumeurs s’enchaînent concernant un retour de la franchise, notamment sur le compte Twitter de Dusk Golem, qui a partagé plusieurs images d’un épisode inédit. Images qui ont immédiatement été supprimées par Konami. Selon Dusk Golem, l’épisode pourrait être exclusif à la PlayStation 5, et nous permettrait d’incarner une jeune fille en proie à une crise existentielle.