"Silences", le nouveau roman de l'auteur liégeois Christophe Corthouts

Si vous avez lu récemment une aventure de Bob Morane, alors vous connaissez l'auteur liégeois Christophe Corthouts. Ce mardi, il était l'invité de Liège Matin pour nous présenter son nouveau roman.

"Silences", c'est une histoire qui se déroule à Birdie's Fall, une petite ville de Pennsylvanie s'apprêtant à accueillir un très grand tournoi de golf international. Tout le monde est occupé à cela jusqu'au moment où le cadavre d'un inconnu est retrouvé congelé dans la chambre froide d'un restaurant. Une découverte qui va créer une rupture dans l'histoire. Une mécanique que l'auteur apprécie particulièrement.

Tout semble se passer pour le mieux, et puis il y a une rupture

"C'est le genre de situation avec des espèces de ruptures comme ça où tout semble se passer le mieux du monde, et je trouve ça beaucoup plus drôle aussi quand ça se passe très très bien pour des gens très très riches -puisque c'est l'idée de Birdies'Fall, une espèce de Davos du golf- et à un moment donné, il y a une rupture, il y a un truc qui ne fonctionne pas, et de la part d'une grande partie de la population, et surtout des responsables de ce fameux tournoi de golf, il faut que rien ne change. Et moi j'aime ça, cette espèce de tension entre d'un côté un enquêteur qui lui veut trouver la solution, -il y a quand même eu une personne qui est décédée-, et à côté de ça, une entité autre, politique, économique, peu importe, qui cherche à garder le statu quo. C'est une mécanique que j'apprécie beaucoup."

Ses influences? Les Américains Steven Spielberg et Stephen King. "La base de ce roman, c'est Les Dents de la Mer de Steven Spielberg tiré du roman de Peter Benchley" confie le Liégeois, "c'est une petite communauté tranquille, qui profite d'une manne touristique et qui n'a pas envie que ça change. Une autre influence, c'est celle de Stephen King dans le sens où on est propulsé dans la vie d'une communauté américaine et on en découvre un peu tous les travers. Ce sont mes deux grandes influences, d'une part le cinéma des années 80/90/2000 et ainsi de suite, et puis la littérature fantastique, et c'est vrai que Stephen King, c'est un incontournable. Mon premier Stephen King, ça devait être L'accident, Dead Zone, et pour moi, Stephen King, c'est le maître absolu dans ce genre d'écriture."

J'adore jouer avec les influences

Mais pourquoi avoir situé l'histoire en Pennsylvanie? Christophe Corthouts répond: "C'est une question vraiment référentielle. J'avais envie que les lecteurs comprennent tout de suite de quoi je parle. Alors évidemment, c'est caricatural, c'est stéréotypé, c'est une Amérique plutôt de cinéma et de série télé, mais le lecteur du coup est dans un espèce de confort. Cette ville n'existe pas, je l'ai inventée, mais en même temps, ça me permet aussi de jouer avec tous ses codes. On a défini aussi le roman comme étant "référentiel et jouissif", j'adore jouer avec les références et tirer le tapis sous les pieds des gens, qu'ils se disent à mince finalement c'était pas ça, ah mince la référence était évidente."

Et une suite est déjà en cours: "Le deuxième volet s'appelle "Ténèbres", on passe du silence aux ténèbres, ce seront à nouveau les mêmes personnages, mais dans un environnement complètement différent."

Le roman Silences est paru aux éditions Kennes.