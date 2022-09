Silence, on hurle !

La drogue, l’alcool et les décibels n’y sont pour rien. Lorsqu’il acclame, en concert, ses chanteurs de death metal préférés, Sébastien Croteau voit en eux des insectes, des morts-vivants, des trolls ou des extra-terrestres baroques. Le québécois détourne en effet depuis 17 ans ses talents sophistiqués de vocaliste métal pour doubler des râles de monstres et de créatures dans des blockbusters gaming. Far Cry Instincts, Assassin’s Creed, Prince of Persia (le remake 3D de 2008), ou plus récemment Doom Eternal… son CV fou l’a poussé à enseigner son art et à créer la Fabrique de Monstres. Soit, une agence artistique employant 150 vocalistes métal qui vient de s’internationaliser. D’où sa présence au dernier salon gaming de la GamesCom à Cologne. En terres allemandes. Forcément.

" Quand j’étais gosse à la télé et au cinéma, je préférais les méchants aux héros. Ils avaient des voix plus intéressantes. " confesse Sébastien Croteau. " Ca a commencé avec Cookie Monster sur Sesame Street, il y a ensuite eu les grosses colères du Cobra Commandeur et le rire de Skeletor bien sûr ! Sans oublier la voix de la fillette possédée dans l’Exorciste. Mais j’évitais de parler de tout ça à mes amis. ". L’obsession vocale de ce québécois remonte très tôt et guide sa ligne de vie. Cette fascination des voix bizarres fleurira lorsqu’en 1991, Croteau alors post ado formera Necrotic Mutation.