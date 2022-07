"Silence", le podcast qui nous fait découvrir les grands espaces

Créé en 2021 par Aurélien Frances, journaliste et documentariste radio, "Silence podcast" propose une forme de résistance "face à l’écrasement des bruits, des sonneries d’alerte, de sirènes, des paroles creuses et du bavardage".

Il offre à l’auditeur "un refuge pour les oreilles saturées et les têtes polluées et abîmées" en lui faisant visiter les grands espaces silencieux, ou du moins sans bruit d’origine humaine.

On part à la rencontre des ours dans les Pyrénées, on explore l’épave de l’Aboukir Bay, l’espace et les astres, les Cévennes et les Alpes. Dans le dernier podcast, mis en ligne le 9 juin, c’est le compositeur Yann Tiersen qui nous invite face au vent sur les falaises de l’île d’Ouessant, en Bretagne.

En plus de ces podcasts indépendants, "Silence podcast" propose aussi une sélection musicale qui "inspire les grandes étendues" et une cabane à lecture.