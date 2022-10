Signer une "décharge" à un comité de baptême estudiantin ? Pas question…

C’est la saison des baptêmes dans les universités et les hautes écoles. Et la faculté d’architecture de Liège s’offre une première polémique. Son cercle soumet aux "bleus" un formulaire à signer, avec mention lu et approuvé. Il s’agit d’une fiche médicale, de façon à informer les organisateurs de soucis de santé ou d’éventuelles allergies. Avec ce que certains étudiants doivent parfois ingurgiter, c’est de la plus élémentaire précaution. C’est d’ailleurs prévu dans les chartes que la plupart des établissements ont élaborées dans le cadre d’une politique de réduction des risques voulue par la ministre de l’enseignement supérieur.

Le problème, c’est qu’au verso de ce document, daté de ce mois d’octobre, il est spécifiquement écrit que le signataire "décharge de toute responsabilité le comité en cas d’incident", qui pourrait survenir en cours de guindaille. Une mention dont la réelle portée juridique est plus que douteuse. Et que les autorités académiques jugent contraire à l’esprit qui désormais préside à l’encadrement du folklore estudiantin, qui vise précisément à responsabiliser les "togés". Le cas est apparemment isolé, mais le vice-rectorat en charge de ces questions a prévu de rappeler à tous, et pas seulement en faculté d’architecture, les règles de bonnes pratiques.