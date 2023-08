Signal perdu puis retrouvé : retour sur le programme Voyager qui a amené l’humanité aux confins du système solaire

Les sondes jumelles Voyager 1 et Voyager 2 ont été lancées par la NASA les 20 août et 5 septembre 1977 depuis Cap Canaveral, une base de lancement de l’agence, en Floride. Ces dernières ont été prévues pour mener une étude approfondie des deux plus grandes planètes géantes gazeuses de notre système solaire, Jupiter et Saturne. Pour rappel, une géante gazeuse est une planète composée essentiellement, mais pas exclusivement, d’hydrogène et d’hélium, les deux éléments les plus abondants dans l’univers. De plus, les sondes devaient également étudier les anneaux de Saturne et les lunes des deux géantes.

Mais compte tenu du succès des missions et de la réussite de ses différents objectifs, les survols des deux planètes géantes les plus éloignées, Uranus et Neptune, se sont avérés possibles. Prévues à l’origine pour fonctionner cinq ans, leur durée de vie a été allongée à 12 ans et est maintenant proche de 37 ans, peut-on lire sur le site de la NASA.

Finalement, Voyager 1 et 2 auront exploré toutes les géantes gazeuses de notre système solaire, 48 de leurs lunes, et les systèmes uniques d’anneaux et de champs magnétiques que possèdent ces planètes. Ce palmarès fait que ces missions font partie des plus grands succès de la NASA et de la recherche spatiale dans son ensemble.

En 2013, Voyager 1 devient le premier objet de fabrication humaine à quitter notre système solaire et a été suivi en 2018 par sa jumelle Voyager 2. En ce moment, les deux engins spatiaux continuent d’étudier et d’explorer la frontière entre la zone d’influence du Soleil, ce qu’on appelle l’héliosphère, et l’espace interstellaire.