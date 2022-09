Sieste et efficacité au travail : y a-t-il un lien de cause à effet ?

Vous vous y reposez quinze à vingt minutes maximum, pas plus, pour éviter d'entrer dans des cycles de sommeil profond. Des pistes audio vous accompagnent vocalement pour vous guider vers un retour à un état d'éveil propice au travail. Quel prix pour ce cocon de repos ? A la location, à partir de 200€ HTVA/mois, service d'entretien compris. A l'achat, à partir de 4 500€ HTVA, avec une période d'essai en entreprise. Et les normes Covid, elles sont respectées ? Oui, car le recouvrement du matelas est constitué d'un matériau synthétique nettoyable avec un spray désinfectant et un chiffon. Tenté par l'expérience ? Si c'est le cas, il ne reste plus qu'à convaincre votre chef.