Sierra Leone : un des pays les plus pauvres du monde, consacre plus de 22% de son budget à l’éducation

Dans la cour de l’école de Port Loko, rencontre avec Fatima, élève de 18 ans. Enceinte de cinq mois, deux ans plus tôt, elle aurait été exclue des programmes scolaires. Aujourd’hui, la réforme 'd’inclusion radicale', instaurée en 2018 par le gouvernement de Julius Maada Bio, lui permet de poursuivre sa scolarité.

"Il ne me reste plus qu’un an avant de pouvoir intégrer l’université" témoigne Fatima.

Malgré les nouvelles directives, de nombreuses jeunes filles abandonnent leur scolarité lorsqu’elles 'tombent' enceintes. Fatima, elle, est soutenue par le proviseur. Son école entend bien donner l’exemple et permettre que le taux de réussite des femmes au bac augmente.

Deux fois par semaine, deux heures de cours sont réservées exclusivement aux filles. Ce sont les 'Girls Power group'.

Aminata, 15 ans les affectionne particulièrement : "On apprend plein de choses comme les violences faites aux femmes, l’émancipation, les mutilations génitales… Et on apprend que les hommes et les femmes ont les mêmes droits".

Une émancipation qui lui permet de dire "non" à ses parents qui souhaitent qu’elle subisse l’excision "au nom de la tradition".