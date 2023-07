Siemens, le 2e plus gros fabricant mondial d’éoliennes chute en bourse, un signal inquiétant pour le marché éolien

Cette analyse rassurante du marché éolien belge et européen n’est pas complètement partagée par tous les experts. Damien Ernst, professeur à l’ULiège et spécialiste en énergie, craint que cette obsolescence rapide ne touche, en fait, toute une génération d’éoliennes. Il enchaîne : " Ils ont dû diminuer la qualité du matériel et maintenant, ils sont face à des coûts de réparation beaucoup trop forts. Ils ont maintenant un retour de boomerang. Ca veut dire qu'il va y avoir un risque de beaucoup plus de pannes à l'avenir. Et puis ça veut dire aussi que le prix de l'éolien va remonter dans le futur pour obtenir un éolien plus robuste."

Un argument qui n’inquiète pas Fawaz Al Bitar : "Même si nous allons payer plus cher à l’achat, la productivité va augmenter."

Le gigantisme croissant des éoliennes paraît aussi inéluctable selon Patrick Hendrick, spécialiste en aéro-dynamique et professeur à l’Université Libre de Bruxelles : " il est clair que nous allons vers des éoliennes qui sont de plus en plus grandes. Nous sommes passé de deux mégawatts à cinq mégawatts et même aujourd’hui à dix voire quinze mégawatts."

Aujourd’hui, une éolienne de 15 mégawatts représente la taille de la tour Eiffel avec des pales qui approchent les 100 mètres de long. Ce professeur s’inquiète pour leur mécanique : " Vous avez des charges énormes qui sont transmises vers la partie mécanique. On veut évidemment augmenter la taille des éoliennes parce que leur rendement augmente. Mais les charges risquent d’être de plus en plus difficiles à estimer. Il peut y avoir beaucoup d'atmosphère saline. Les rafales de vent sont statistiquement de plus en plus violentes avec les changements climatiques. Les composants mécaniques peuvent devenir le point faible du système parce qu'on est dans des conditions d'utilisation qui sont hors de ce qu'on connaît habituellement."

Cet expert imagine bien que les constructeurs ont recalculé à la hausse leurs coefficients de sécurité en tenant compte de ces charges beaucoup plus grandes.