Siegfried tué dans sa piscine : une fin de Ring à Bayreuth, la mise en scène sifflée par le public et les chanteurs applaudis

On essayera d’oublier rapidement la mise en scène de Valentin Schwarz : il nous a proposé cette fois une scène de ménage entre Brünnhilde et Siegfried, jeunes parents d’une fillette de six ans qui semble représenter l’or à son tour, la violence gratuite dont est victime Grane, le cheval/homme de Brünnhilde (elle se promène même avec sa tête comme Salome et Jokanaan), des chœurs en capes et masques qui semblaient sortis de quelque société secrète (et sans rapport avec le reste de la production) et une grande piscine au fond de laquelle Siegfried apprend à sa fille à pêcher avant de se faire tuer. Vous avez dit anecdotes ?