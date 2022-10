Sièges arrachés, spectateurs à l’hôpital, les supporters de Galatasaray sèment le chaos sur le parquet d’Ostende

Ostende recevait Galatasaray dans le cadre de la première journée du groupe C en Ligue des Champions de basket. Si sur le parquet, les Côtiers se sont inclinés (78-92) face aux Turcs, c’est surtout le comportement des "supporters" stambouliotes qui a marqué la soirée de mercredi.

Si pendant la rencontre, ils se sont fait remarquer positivement par l’ambiance qu’ils ont mis, leur attitude après la rencontre a tout simplement été scandaleuse.

Alors que le moment était venu de quitter la salle ostendaise, un supporter du Gala est monté sur le parquet pour lancer un chant qui a fait exploser les tribunes. Des sièges ont été arrachés et des supporters ont filé vers le restaurant VIP. Des supporters ostendais ont été poussés dans les escaliers et frappés et une femme a même été traînée hors de sa voiture comme le rapporte le Nieuwsblad.

Il a fallu plus d’une heure et des renforts policiers pour maîtriser la situation et que les Turcs rejoignent leurs cars. Une bien triste fin de soirée pour le basket.