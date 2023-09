Siebe Van der Heyden, titulaire, a effectué ses débuts au RCD Majorque

Siebe Van der Heyden a effectué ses débuts en tant que titulaire dimanche après-midi au RCD Majorque, lors du partage 0-0 contre l'Athletic Bilbao dans le cadre de la 4e journée du championnat d'Espagne.

Après quatre journées, Majorque, qui restait sur deux défaites, est 17e à égalité avec Las Palmas. L'Athletic Bilbao, avec sept points, partage la troisième place avec l'Atlético Madrid et le FC Barcelone, bien que les deux clubs aient encore un match à disputer. Van der Heyden a rejoint Majorque cet été après quatre saisons réussies à l'Union. Lors des trois premiers matchs de championnat, il est resté sur le banc.



En France, Strasbourg avec Matz Sels, gardien et capitaine, s'est incliné 2-0 à Nice lors de la 4e journée. Deux ex-Courtraisiens Youcef Atal (45e+1, 1-0) et Terem Moffi (75e, 2-0) ont assuré le succès du Gym, qui avait aligné jusque-là trois partages. Les Aiglons (7e) et les Alsaciens (8e) comptent 6 points.