Siebe Van der Heyden radieux après la victoire face à Genk : "On a de nouveau montré la vraie Union"

Maître de son sujet, l'Union Saint-Gilloise a largement battu Genk ce dimanche dans le cadre de la troisième journée des Champions play-offs de Pro League (3-0). Au micro d'Eleven Sports, Siebe Van der Heyden s'est réjoui de la prestation de son équipe, décisive sur phases arrêtées et solide derrière.

C'est un Siebe Van der Heyden solaire qui s'est présenté à l'interview ce dimanche, après avoir comme à son habitude poussé la chansonnette avec les supporters unionistes. Après avoir encore chanté au micro quelques notes de Sweet Caroline, classique de Neil Diamond, le défenseur belge a loué les 90 minutes appliquées de son équipe. "On savait qu’on devait se reprendre après la défaite ici à la maison contre Anvers (lors de la première journée de ces play-offs, ndlr). Ce n’était pas un match comme on en a l’habitude, mais on a retrouvé l’esprit contre Bruges et aujourd’hui on a de nouveau montré la vraie Union, avec la volonté d’aller vers l’avant, de presser vers l’avant, et c’est comme ça qu’on peut jouer notre jeu."

Solide durant toute la rencontre, la formation de Karel Geraerts a fait la différence sur deux corners repris par Christian Burgess et un penalty transformé par Teddy Teuma. Pas un hasard à en croire Siebe Van der Heyden. "On travaille beaucoup sur les phases arrêtées offensives, après chaque entrainement d'avant-match, et aujourd’hui ça paie. Pendant les play-offs ça peut être encore plus efficace. Je suis content que Christian (Burgess, ndlr) marque deux fois sur phase arrêtée. C’est bien pour l’équipe et pour la confiance dans le futur.

En seconde période, malgré une plutôt bonne entame d'un onze limbourgeois volontaire et remanié par les entrées de Yira Sor et Tolu Arokodare, l'Union n'a pas tremblé et a su faire bloc. "On savait que Genk allait être plus offensif en seconde mi-temps. On devait faire attention sur les contre-attaques car ils ont des joueurs très rapides comme Paintsil. Il fallait faire les bons choix, être organisés et c’est ce qu’on a fait, c’est bien." Mieux, l'Union n'a pas encaissé, une première depuis le... 5 février dernier ! Une statistique sans grande importance pour le Diable Rouge. "On n'a pas toujours eu de chance dans le passé, avec toujours un petit but à la fin ou quoi. Mais c’est bien pour la confiance de la défense et de toute l’équipe qu’on garde le zéro aujourd’hui."

Avec trois nouveaux points (6/9 dans ces play-offs), l'Union (44 points) relègue Genk (41) à trois unités et n'est qu'à un petit point de l'Antwerp (45), qui a eu très chaud ce dimanche face à Bruges (3-2). C'est le premier pion de la jeune carrière d'Arthur Vermeeren qui a offert les trois points au Great Old au bout du temps additionnel. "C’est dommage, on a vu tous ensemble ce dernier but d’Anvers. Ca leur a donné beaucoup de confiance je pense. Mais bon, il reste des matches très importants à jouer, notamment contre Genk de nouveau, ce n’est pas fini. Ils ne vont pas lâcher non plus", a conclu Van der Heyden. Avant d'entonner à nouveau quelques notes de Sweet Caroline, bien sûr...