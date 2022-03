Siebe Van der Heyden, le chouchou du Parc Duden, sorti du chapeau de Roberto Martinez

À 23 ans et après plusieurs saisons de vache maigre, Van der Heyden a donc retrouvé la confiance. Sur et en dehors des terrains. Cette convocation chez les Diables n’est donc peut-être finalement qu’une étape de plus dans ce conte de fées personnel qui s’écrit chapitre après chapitre depuis trois ans. Questionné sur le sujet Diables il y a quelques semaines, il préférait ne pas y penser : Je sais d’où je viens. Je sais que je dois travailler et que cette chance ne va pas venir toute seule. Mais si elle arrive, ce serait juste superbe. Toutefois, je préfère ne pas penser à cela."

Roberto Martinez, lui, y a pensé. Et il a pour une fois dérogé à ses immuables principes, lui qui martelait qu’il n’allait pas sélectionner de joueur avec 0 sélection. Van der Heyden aura été l’exception qui confirme la règle. Et à bien y réfléchir, on se dit qu’au vu de sa saison, ce n’est finalement pas si illogique…