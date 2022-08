Siebe Van Der Heyden connaît la qualité des joueurs des Rangers : "J’ai souvent joué avec eux sur FIFA"

L’Union retrouve le chemin de l’Europe ce mardi en accueillant les Rangers dans le cadre du match aller du 3e tour de qualification de la Champions League. Un match de prestige pour les Bruxellois, qui retrouve une joute européenne après 58 ans. Mais les joueurs ne veulent pas être un oiseau pour le chat. "C’est un match on l’on va vendre notre peau très très chère" explique Siebe Van Der Heyden au micro de Pierre Capart. "On sait que les Rangers ont de la qualité, j’ai souvent joué avec eux sur FIFA (rires). Il faudra se donner à fond, avec une bonne mentalité. Si veut montrer cela à la Belgique."

"Nous ne pensons pas qu’il n’y a rien à perdre" ajoute le défenseur. "On veut se montrer et se donner à fond, à 100%. Après on verra… J’espère qu’ils vont nous sous-estimer un peu."

Un match qui ne sera pas disputé dans les murs historiques de l’Union Saint-Gilloise mais à Leuven. "Nos supporters seront présents, j’en suis sûr" termine Siebe Van Der Heyden. "Et ils vont chanter et nous supporter. Cela va être magnifique."

"C’est vraiment dommage qu’on ne puisse pas jouer au Parc Duden" regrette de son côté Philippe Bormans, le CEO de l’Union. "On sait qu’à Louvain cela va être un peu différent mais on va essayer de créer une ambiance de stade comme si l’on jouait à domicile."

"C’est pour ce genre de match que les joueurs se sont battus l’an dernier. Il faut en profiter" ajoute l’homme fort du club, qui est conscient du challenge qui attend l’équipe bruxelloise. "Cela va être dur. Ils ont joué la finale de l’Europa League l’an dernier. Mais on se sait jamais. Il faut y aller à 100%. On va prendre notre chance et on verra à la fin. Les joueurs sont motivés. Ils ne parlent que de cela."