Siebe Van Der Heyden après la victoire de l’Union : "Tout le monde se pousse vers le haut, ce club est superbe"

L’Union Saint-Gilloise a créé la surprise mardi soir en dominant les Rangers (2-0) lors du match aller du 3e tour qualificatif pour la Champions League. Un résultat historique pour les Unionistes qui retrouvaient la scène européenne 58 ans plus tard.

"La réaction du banc quand on marque le premier but… c’est formidable. Tout le monde se pousse vers le haut, c’est ce qui fait que ce club est superbe", a confié Siebe Van Der Heyden à l’issue de la rencontre.

Pour le défenseur belge, l’Union est aussi forte que la saison dernière : "On a eu des renforts et beaucoup de joueurs étaient déjà là quand on évoluait en D1B. Il n’y a pas grand-chose qui à changer. On joue de la même manière que l’année passée. On se connaît".

Avec cette victoire 2-0, les Unionistes ont-ils fait un grand pas vers la qualification ? "Non, je ne peux pas dire ça. Il reste un match à Glasgow devant 50 000 personnes, ça va être très difficile. On va devoir être concentrés. Les vingt premières minutes vont être cruciales. On a fait un très bon match, on n’a pas eu peur. Les supporters ont été formidables, j’ai eu des frissons".