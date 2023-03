Sidi Larbi Cherkaoui, chorégraphe du nouveau Starmania : "il y avait encore des choses à réinventer"

Le chorégraphe Sidi Larbi Cherkaoui était l’invité du 8/9 pour le spectacle de comédie musicale Starmania nouvelle génération, qui fera son retour à Forest National en mai et dont il est le chorégraphe.

C’est l’événement de comédie musicale du moment, et il cartonne en France. Plus de 40 ans après sa création, le chorégraphe multiprimé Sid Larbi Cherkaoui reprend le projet en main avec plaisir et émotion. "Il y a une sorte de nostalgie, et en même temps il y a quelque chose qui est constamment présent. Et en même temps ça parle du futur", explique-t-il.

L’opéra rock créé par Michel Berger et Luc Plamandon reviendra en Belgique au mois de mai. Starmania, c’est un spectacle visionnaire, et une dizaine de chansons devenues cultes. Mais depuis 1979 les codes ont changé, et il a fallu se réinventer.