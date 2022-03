Sida : le déficit d'information se creuse chez les jeunes.

Ce difficile accès à des informations fiables a des conséquences non seulement sur certains clichés qui entourent le VIH/sida mais aussi sur les pratiques sexuelles des jeunes et les moyens utilisés pour empêcher la transmission du virus. S'ils ont conscience que l'usage d'un préservatif, masculin ou féminin, et de traitements préventifs et d'urgence, sont efficaces pour empêcher la transmission du VIH/sida, certaines idées reçues semblent avoir la vie dure.

Plus d'un cinquième du panel (19%) considère que la pilule du lendemain est également efficace pour se protéger du VIH/sida.

Il en va de même pour la prise de la pilule contraceptive classique (18%), l'usage d'un produit d'hygiène intime (18%) et même d'un comprimé de paracétamol (13%).

Le sondage montre également une nécessité d'informer les plus jeunes sur certains risques de transmission du virus du sida. Conscients qu'il peut être transmis via des rapports sexuels non protégés avec une personne séropositive ou en entrant en contact avec le sang d'une personne séropositive, les jeunes sondés pensent également - à tort - que le virus du sida peut être transmis en embrassant une personne séropositive (23%), en utilisant des toilettes publiques (18%), en buvant dans le verre d'une personne séropositive (17%) ou encore en lui serrant la main (9%).