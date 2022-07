Sida : le Botswana, deuxième pays du monde à atteindre les objectifs de l'Onu

L'étude conclut que le Botswana est "bien placé pour mettre fin à son épidémie de VIH d'ici 2030. Pour le dire simplement, ce sont des résultats vraiment exceptionnels".

Environ une personne sur cinq au Botswana vit actuellement avec le virus - l'un des taux les plus élevés au monde - selon l'Agence des Nations Unies pour le sida (Onusida).

Un autre pays d'Afrique australe, le petit royaume enclavé d'Eswatini, était devenu en 2020 le premier pays à atteindre les objectifs 95/95/95 de l'Onu, selon l'Onusida.

L'Afrique de l'Est et l'Afrique australe sont les régions du monde les plus touchées par la pandémie avec plus de la moitié des cas recensés dans le monde.