Sick Architecture ou ce que dit le bâtiment de l’état du malade

La tuberculose, le mal du siècle

L’architecture moderne, dans les premières décennies du XXe siècle, a été modelée par la principale maladie de l’époque, la tuberculose, responsable d’un décès sur sept dans le monde. On attribuait la maladie à une vie sédentaire dans des bâtiments malsains, au manque d’aération et de lumière et à la dépression. En association avec des ingénieurs et des médecins, les architectes modernes conçoivent des espaces lumineux, des terrasses, de l’aération, du soleil, de la blancheur. Ils accompagnent la prévention voire la guérison du tuberculeux. Les sanatoriums se multiplient dans le monde et servent de terrain d’expérimentation. En 1930, le radiologue Jean Saidman et l’architecte André Farde conçoivent le sanatorium tournant : un long parallélépipède orientable posé sur un socle à 16 mètres de hauteur pour que les patients puissent être toujours au soleil. La guérison par la lumière développe la luminothérapie, de la lampe à la cabine en verre pour bain de soleil. Bronzage autorisé.