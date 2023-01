Sicile : la police italienne découvre des cachettes du chef mafieux Matteo Messina Denaro

Les enquêteurs siciliens ont découvert un réseau de cachettes appartenant au chef mafieux le plus recherché d’Italie, Matteo Messina Denaro, qui est en détention depuis lundi.

Lors de perquisitions dans la ville de Campobello di Mazara, la police de l’île a découvert un autre appartement et une pièce secrète dans un immeuble voisin de l’appartement où le mafieux de 60 ans aurait vécu jusqu’à son arrestation, ont rapporté les médias. À l’intérieur, les enquêteurs ont trouvé des objets de valeur tels que des bijoux et des vêtements coûteux. Mais ce qui attirait le plus l’attention, c’était un poster du chef fictif de la mafia Vito Corleone, incarné par l’acteur hollywoodien Marlon Brando dans le film "Le Parrain". Messina Denaro était en fuite depuis 1993 et était le mafioso le plus recherché du pays. Il avait déjà été condamné à la prison à vie pour les meurtres de dizaines de personnes, dont les juges antimafia Giovanni Falcone et Paolo Borsellino. Il a été placé lundi en garde à vue alors qu’il s’était enregistré sous un faux nom dans une clinique de cancérologie de Palerme pour y être soigné.

De nombreux hommes politiques italiens ont salué son arrestation comme un succès historique dans la lutte contre le crime organisé. Le mafieux d’origine sicilienne est détenu dans une prison de haute sécurité dans la ville de L’Aquila, dans les Abruzzes, connue pour ses conditions de détention difficiles pour les anciens mafiosi et autres grands criminels. Messina Denaro y poursuit sa chimiothérapie pour une tumeur à l’intestin. Les enquêteurs espèrent qu’il coopérera, voire s’offrira comme témoin clé pour porter de nouveaux coups à la Cosa Nostra sicilienne. En contrepartie, il pourrait bénéficier de conditions de détention moins strictes en tant que malade.