Sic Curabis (tu le soigneras ainsi) : quelles étaient les pratiques des anciens vétérinaires ?

Il existe un corpus important de traités vétérinaires, même s’il est moindre que pour la médecine humaine. Il y a notamment 3 traités en latin qui ont été conservés, dont les auteurs ne sont pas spécialement vétérinaires, contrairement aux textes grecs. La plupart de ces textes antiques nous sont parvenus par le biais d’une collection byzantine, qui date du 6e siècle après JC.

On y lit d’emblée un besoin, pour ceux qui travaillent dans les fermes, de pouvoir soigner le cheval vite et à moindre coût. La volonté des auteurs sera donc d’abord d’être simples dans leurs textes. Mais d’autres auteurs vont souhaiter élever ces traités vétérinaires à un niveau littéraire, en livrant des considérations plus physiologiques, en expliquant comment les maladies se développent chez le cheval, comment on en arrive aux symptômes observés. Ils vont généralement reprendre la thérapeutique traditionnelle, en l’améliorant ou en cherchant des traitements plus copieux et aussi plus coûteux.