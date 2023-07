Sibiu Cycling Tour : Lennert Van Eetvelt remporte la 2e étape, sa première victoire pro et prend le maillot

Lennert Van Eetvelt (Lotto Dstny) a remporté sa première victoire professionnelle en s’imposant sur la 2e étape du Sibiu Cycling Tour (2.1) disputée vendredi sur 155 km au Lac Balea en Roumanie à plus de 2.000m d’altitude.

Sur un parcours montagneux, le jeune coureur de 21 ans s’est imposé en solitaire au terme d’une montée de 23,9 km à 5,9% pour endosser le maillot de leader au classement général.

"J’avais un œil sur cette étape. L’arrivée au sommet me convenait bien et j’ai pu grimper à mon rythme. Je suis bien sûr content que personne n’était avec moi et que j’ai pu arriver seul", a expliqué Lennert Van Eetvelt au micro des organisateurs à l’arrivée au Lac Balea laissant près de 30 secondes à ses plus proches poursuivants. "C’est bien sûr l’une de mes plus belles victoires. J’espère qu’il y en aura beaucoup d’autres", a ajouté Van Eetvelt qui veut défendre son maillot de leader au classement général samedi. "C’est une étape très longue, de plus de 200 kilomètres. Ça va être dur. Une course prudente sera de mise en regardant ce que vont faire les autres. J’espère pouvoir défendre ma place au classement général."

L’Irlandais Sam Bennett (BORA-hansgrohe) avait remporté la première étape la veille devant Milan Menten (Lotto Dstny). Passé pro cette saison, Lennert Van Eetvelt s’est imposé avec 24 secondes d’avance sur le Suisse Matteo Badilatti et le Britannique Mark Donovan, deux coureurs de Q36.5.

Cette course par étapes s’achèvera dimanche à Sibiu. La 3e étape samedi propose un tronçon de 202 km entre Brezoi et Paltinis.