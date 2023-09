Sia revient sur son diagnostic d’autisme

C’est fin mai dans un podcast américain que l’artiste se confiait "J’ai l’impression que pendant 45 ans, je me suis dit que je devais aller enfiler mon costume d’être humain. Ce n’est qu’au cours de ces deux dernières années que je suis devenue pleinement moi-même". Ce diagnostic tardif faisait sens à son film sur l’autisme sorti il y a 2 ans qui a fait grand bruit suscitant notamment la colère de la communauté handicapée. Elle avait même reçu un Razzie awards pour le pire du cinéma en 2021 pour ce film.

Dans une interview récente pour Apple Music partagé par Chartsinfrance, celle pour qui l’immense polémique autour de son film "Music" lui avait donné des envies suicidaires explique "Je peux aujourd’hui en parler car j’en sais un peu plus. J’ai pris 20 ans pour faire ce film. J’ai écrit la musique et fait ce film avec mon ami, ça m’a pris 20 ans pour le concrétiser pour cinq ou six pour le tourner et le monter. Et puis je suis entrée dans une dispute débile avec une personne autiste sur Twitter".

"Il y a trois niveaux : le premier c’est Asperger, le deuxième c’est "plutôt autiste" et le troisième, c’est non-verbal". Sia se retrouve dans la deuxième catégorie : "Ça fait sens car j’ai vraiment souffert toute ma vie et je ne savais pas pourquoi. […] Personnellement, c’est la meilleure chose qui me soit arrivée. Je suis si reconnaissante envers Kathy Griffin pour me [l’avoir dit] ".

Ce témoignage tombe à pic avec la sortie de son single "Gimme Love" qui annonce un nouvel album pour début 2024.